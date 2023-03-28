Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян встретился с послом Королевства Дания в Армении Анн Товт Соренсен.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства ОНКС Артур Мартиросян выразил уверенность, что в результате эффективного сотрудничества и совместных усилий армяно-датские отношения вступят в новый этап развития.

Заместитель министра подчеркнул важность реализации совместных с датской стороной проектов в сферах координации министерства и выразил готовность предпринять все необходимые шаги.

«Реализация реформ по всем направлениям является для нас приоритетом. Мы также ценим тесное сотрудничество и обмен опытом с Данией. Мы готовы активизировать наши партнерские отношения, сделав их эффективнее».

Артур Мартиросян отметил, что в армяно-датских отношениях имеется большой потенциал для реализации совместных научных, образовательных, межвузовских, исследовательских и студенческих программ.

Коснувшись сотрудничества в сфере вопросов молодежи, замминистра проинформировал посла, что правительство РА к 2026 году планирует создать 25 молодежных центров по всей РА, два из них, один в Иджеване, другой в Мегри, начнут действовать в ближайшее время. Он выразил надежду, что программы сотрудничества могут развиваться и в этом направлении.

Поблагодарив за прием, Анн Товт Соренсен отметила, что рада возможности работать в Армении, и подчеркнула, что датская сторона также готова расширить рамки сотрудничества.

Стороны обсудили возможности сотрудничества между Республикой Армения и Королевством Дания и в области культуры и искусства и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.