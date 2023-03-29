Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел в Эстонской Республике встречи с советником премьер-министра по вопросам внешней политики Лийс Липре-Ярмой, заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Килике Силласте Эллинг, а также бывшим председателем (ныне членом) Комитета по международным отношениям Марко Михкельсоном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, в ходе встреч стороны подчеркнули необходимость проведения встреч на высоком уровне, направленных на укрепление двусторонних отношений, а также отметили важность присутствия миссии ЕС в Армении.

Секретарь Совета безопасности представил своим коллегам угрозы безопасности Армении, в частности, возможную эскалацию со стороны Азербайджана в отношении Армении и Нагорного Карабаха.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества в сфере безопасности между Арменией и Эстонией, а также процессов по укреплению демократии в Армении.