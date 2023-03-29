Шахматистки Армении продолжают борьбу на индивидуальном чемпионате Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в Черногории в городе Петровац состоялись партии 10-го тура чемпионата. В этом туре победили Элина Даниелян, Мариам Мкртчян и Лилит Мкртчян.

Мариам Мкртчян одержала победу над азербайджанской шахматисткой Гюнай Мамедзаде.

Анна Саркисян завершила партию вничью.

Элина Даниелян и Анна Саркисян имеют 7 очков из 10 возможных и соответственно занимают 6-е и 9-е места, уступая лидерам одно очко.

Лилит Мкртчян и Мариам Мкртчян набрали по 6.5 очков и занимают соответственно 15-е и 18-е места.