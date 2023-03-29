Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном не имеет альтернативы.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, Джейхун Байрамов сказал об этом на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Байрамов отметил, что регулирование отношений должно основываться на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Несмотря на тот очевидный факт, что ежедневно из Азербайджана доносится агрессивная риторика и угрозы в адрес Армении, Байрамов в агрессивной риторике обвинил Армению. Он заявил, что после 44-дневной войны Азербайджан продвигает мирную повестку, а Армения угрожает агрессивной риторикой.