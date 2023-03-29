Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на втором Саммите за демократию, который по инициативе президента США Джо Байдена проходит в онлайн режиме.

«Арменпресс» предствляет выступление премьер-министра Армении.

«Уважаемый президент Байден!

Уважаемые главы государств!

Дамы и господа!

Для меня большая честь и удовольствие выступать от имени Республики Армения на втором Саммите за демократию.

Несмотря на глобальные и региональные вызовы, Армения последовательно продолжает реализацию программы демократических реформ.

В результате чего, наша страна улучшила свои позиции в различных мировых рейтингах. Freedom House в своем ежегодном отчете «Свобода Интернета» оценил Армению как «свободную» страну. Армения добилась беспрецедентного прогресса и в Мировом индексе свободы прессы за 2022 год, опубликованном организацией «Репортеры без границ», улучшив свои позиции на 12 пунктов. В прошлом году Армения улучшила свои позиции на 7 пунктов в Индексе демократии, публикуемом Economist Intelligence Unit.

Правительство Армении продолжает бороться с изменением климата, чтобы построить энергетический сектор с низким уровнем выбросов и динамичную зеленую экономику. Мы добились прогресса в международном энергетическом рейтинге «Energy Trilemma Index 2021», заняв 53 место среди 127 стран.

Наряду с укреплением демократических институтов в нашей стране, в сентябре 2022 года нам пришлось столкнуться с агрессией Азербайджана против международно признанной территории Республики Армения, что привело к оккупации части нашей суверенной территории.

Еще в сентябре мы почувствовали единство демократических стран и их четкое осуждение агрессии против Армении. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу признательность Соединенным Штатам и другим партнерам, которые помогли нам дипломатическими средствами предотвратить дальнейшее вторжение.

Армения решительно осуждает нарушения прав человека во всем мире, и мы вместе должны многое сделать для предотвращения геноцидов, этнических чисток и зверств. То, что происходит сегодня с армянами в Нагорном Карабахе, блокада Азербайджаном Лачинского коридора и вытекающий из этого гуманитарный кризис, безусловно, является попыткой этнической чистки армян в Нагорном Карабахе. И мы не можем закрывать на это глаза. В то же время я повторяю, что Армения остается приверженной мирному процессу с Азербайджаном. Мы убеждены, что мирное развитие региона не имеет альтернативы, и что приверженность демократическим ценностям поможет нам найти путь к миру.

Дамы и господа,

Демократия — это непрерывная работа, и мы продолжим брать на себя новые обязательства, устанавливая для Армении новый ориентир в мировом рейтинге демократии.

Я верю в силу демократии во имя мира, свободы и счастья!

Благодарю за внимание».