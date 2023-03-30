Армянская певица Роза Линн, покорившая международные музыкальные площадки, теперь готовится покорить и американские сцены. Представительница Армении на «Евровидении 2022» объявила о первом концертном туре в Соединенных Штатах Америки.

Роза Линн выступит примерно в 35 городах, включая Монреаль, Нью-Йорк, Филадельфию… Армянка поделилась эмоциями со своими подписчиками, рассказав, как, казалось бы, невероятная мечта превратилась в концертный тур под названием American Daydream.

«От написания песен в моей комнате до Евровидения это было удивительное путешествие… И теперь я более чем взволнована, объявляя следующие новости. У меня будет мой первый тур. Играть и петь вживую — мое самое любимое занятие в мире, и я не могу дождаться, чтобы поделиться с вами своей музыкой, — написала певица. — Я до сих пор не могу поверить, что буду выступать на разогреве у Эда Ширана, Young the Giant и Milky Chance».

Кстати, Роза Линн также выступит на фестивале Lollapalooza 3-6 августа, на одной сцене с такими артистами, как Кендрик Ламар, Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers и Лана Дель Рей. Фестиваль пройдет в Чикаго.