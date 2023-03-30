В Национальном академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна 29 марта впервые на итальянском языке прозвучало концертное исполнение оперы Тиграна Чухаджяна «Аршак II».

Музыкальный руководитель концертного исполнения Карен Дургарян; консультанты музыкального руководителя — Джон Саркисян и директор Института имени Т.Чухаджяна в Париже Жирайр Бабазян; дирижер — Арутюн Арзуманян.

Опера «Аршак II» была написана Тиграном Чухаджяном в 1868 году в Константинополе. Композитор написал ее на итальянском языке.

Это была первая опера не только в истории армянского музыкально-театрального искусства, но и во всей восточной музыке. Позже, по политическим мотивам, опера была переименована композитором в «Олимпию». Ирония состоит в том, что первая опера так и не была исполнена в соответствии с оригиналом.

Накануне премьеры директор Института искусств Национальной академии наук Анна Асатрян рассказала о важных мероприятиях, которые маэстро Карен Дургарян в последнее время проводит в оперном театре, придавая новое дыхание нашему 90-летнему театру.

«К его инициативам добавилась еще одна важная: через 155 лет после создания Тиграном Чухаджяном первой армянской оперы «Аршак II» 29 марта 2023 года состоится концертное исполнение оперы под его музыкальным руководством. Впервые в Армении будет исполнен оригинальный текст оперы на итальянском языке. А началось все много лет назад. По нашей просьбе, на концерте, состоявшегося 21 ноября 2012 года в концертном зале «Арам Хачатрян» в рамках 175-летия со дня рождения Чухаджяна, оркестр оперного театра под управлением Карена Дургаряна исполнил увертюру оперы «Аршак II». Первый шаг был сделан, за которым должна была последовать постановка оперы, казалось, что оригинал оперы скоро вернется в Армению, но ее судьба сложилась иначе. Карену Дургаряну пришлось покинуть оперный театр. «Надежда на постановку «Аршака» угасла», — отметила Анна Асатрян.

По ее словам, инициатива оперного театра приобрела общеармянский характер.

«Уверена, что концертное исполнение положит начало возвращению «Аршака», и вскоре оригинал «Аршака» найдет свое постоянное место в репертуаре нашего оперного театра», — заключила Анна Асатрян.