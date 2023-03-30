Короткометражный анимационный фильм Армине Анды «Песня летящих листьев», снятый при государственном содействии, включен в просмотры Международного фестиваля фантастических фильмов Fantaspoa в Порту-Алегри и ANIMATIBA Festival Internacional de Animacao de Curitiba в Куритибе.

Об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

Режиссер фильма Армине Анда; сценаристы Армине Анда, Роман Балаян; композитор Микаел Восканян; художественный постановщик Анна Акопян. Роли исполняют Армине Анда, Ашкан Рахгозар, Арман Рахгозар. Компании — Hoshki Film (Армения), Hurakhsh Studios (Иран).