29 марта в Санкт-Петербурге под председательством вице-спикера Национального собрания Армении Акопа Аршакяна состоялось заседание постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня комиссии, среди прочих вопросов, было заявление, принятое Национальным собранием РА 14 декабря 2022 года, относительно создания Азербайджаном в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса.

В связи с этим, депутат НС РА Ширак Торосян обратил внимание собравшихся на продолжающуюся блокаду Лачинского коридора и вызванный этим гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. В этом контексте он подчеркнул императив безоговорочного и скорейшего исполнения Азербайджаном решения Международного суда.

Секретарь фракции «Честь имею» НС РА Тигран Абрамян отметил, что Азербайджан не только нарушает трехсторонние договоренности, но и выдвигает новые требования, ставя под угрозу территориальную целостность и суверенитет члена ОДКБ Армении. Угрозы Азербайджана сопровождаются провокациями против Армении и Нагорного Карабаха, есть и жертвы.

В этот же день состоялись и заседания постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ по обороне и безопасности и социально-экономическим и правовым вопросам. Были обсуждены проекты типовых правовых документов, разработанные этими комиссиями.

Комиссии ПА ОДКБ приняли решения о направлении проектов заявлений Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ по «Предотвращению гонки вооружений в космосе» и «Предотвращению наркомании среди детей и молодежи» Парламентам государств-членов ОДКБ для получения мнений и рекомендаций.