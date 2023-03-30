Вооруженные силы Азербайджана перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Ахавно и Тех.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МВД Республики Арцах.

Отмечается, что в Сюникской области уже готова новая грунтовая дорога Тех-Корнидзор в обход закрытой, которая примкнет к дороге Корнидзор-Хиншен («Бердзорский (Лачинский) коридор»), сданной в эксплуатацию в августе 2022 года. Работы по асфальтированию дороги Тех-Корнидзор ведутся Республикой Армения.

МВД Республики Арцах сообщает, что грунтовая дорога Тех-Корнидзор проезжаема и, учитывая продолжающуюся блокаду Арцаха, по ней возможна будет доставка гуманитарных грузов в Арцах российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста. Эта дорога на границе Республики Арцах, возле моста через реку Хакар, контролируется российскими миротворческими войсками.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона закрыла Шушинский участок межгосударственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией. И уже 108 дней население Арцаха лишено связи с внешним миром.