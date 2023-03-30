Азербайджан ведет очевидную подготовку к геноциду армян Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства, касаясь ситуации вокруг Лачинского коридора.

В ответ на ложные заявления Азербайджана премьер-министр заверил, что Армения не осуществляет военных перевозок в Нагорный Карабах, у Армении нет армии в Нагорном Карабахе. Сам Азербайджан отверг предложение Армении направить в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов для проверки этого факта, сделанное на четырехсторонней встрече, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года.

«Но это предложение остается в силе, и я думаю, что нужно окончательно прояснить этот вопрос на международном уровне. И способ сделать это – отправить группу по установлению фактов в Лачинский коридор и в НК. А то, что в Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха, это общеизвестный факт. Существование и деятельность этой армии объясняется одним: Азербайджан ведет очевидную подготовку к геноциду армян Нагорного Карабаха. Более 100 дней закрыт Лачинский коридор, прекращена подача газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, граждане и сельскохозяйственная техника, занятые сельскохозяйственными работами в Нагорном Карабахе, регулярно подвергаются обстрелам азербайджанских военных. Агрессивная риторика Азербайджана продолжается», — заявил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул важность последовательного продолжения информирования об этом международного сообщества и работы по запуску соответствующих международных механизмов.