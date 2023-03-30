Служба национальной безопасности Армении распространила сообщение о продвижении азербайджанской стороны на участке дороги, соединяющей территорию Республики Армения с Лачинским коридором.

Как сообщает Арменпресс, в сообщении СНБ говорится:

«В соответствии с достигнутыми в августе 2022 года договоренностями, с 1 апреля 2023 года Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, должен заканчиваться у Корнидзорского моста. С 1 апреля маршрут, соединяющий территорию Республики Армения с Лачинским коридором, будет проходить по маршруту Корнидзор-Тех, только через территорию Республики Армения.

После августа 2022 года часть дороги, соединяющей Лачинский коридор с Республикой Армения, после Корнидзорского моста снова проходила через территорию Азербайджана. Та часть дороги на всем ее протяжении и прилегающая к ней территория контролировались российскими миротворческими силами.

Согласно достигнутым накануне между Арменией и Азербайджаном договоренностям, по обеим сторонам границы на указанном участке в последние дни марта должны были быть развернуты пограничники двух стран.

Во время развертывания были выявлены разночтения карты. В некоторых местах азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к позиционированию и провела инженерные работы.

По подсчетам армянской стороны, есть пять таких точек, где азербайджанская сторона приблизилась на 100-300 метров ближе от границы. Сейчас достигнута договоренность о том, что ситуацию исправят картографы обеих сторон.

Армянская сторона подходит к ситуации в логике недопущения эскалации.

Армия Республики Армения не имела позиций в указанном районе, т.к. позиции расположены не на линии границы, а на ближайших стратегических высотах. А охрану этой части границы необходимо было передать пограничным войскам, согласно упомянутой выше договоренности».