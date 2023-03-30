С 21 по 27 марта в польском городе Шедлец состоялся чемпионат Европы по версии XPC, на котором звание чемпиона завоевал Гарник Абраамян, тренер тяжелой атлетики детско-юношеской спортшколы Севана им. Н. Дагаряна.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации Севана, Гарник Абрамян был в составе сборной Армении, состоящей из 11 человек.

Проявив лучшие волевые и спортивные качества, Гарник зафиксировал блестящий результат в упражнении на растяжку 190 кг и стал чемпионом Европы.

«В 2019 году севанский тренер участвовал в чемпионатах Европы и мира по пауэрлифтингу и занял 1-е призовое место. Воспитанница тренера Гарника Абрамяна Алина Сукиасян, бронзовый призер чемпионата Европы, многократная чемпионка Армении, принимает участие в юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике, стартовавшем в албанском городе Дуррес.

Приносим свои поздравления тренеру Гарнику Абрамян и коллективу детско-юношеской спортивной школы имени Н. Дагаряна, Алине Сукиасян желаем впечатляющей победы», — говорится в сообщении мэрии Севана.

Хосров Хлгатян