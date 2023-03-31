Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) просит Армению прекратить поставки молочной продукции в Россию с 5 апреля 2023 года.

Как передает Арменпресс,об этом говорится в пресс-релизе министерства.

«Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны», — отмечается в сообщенииTASS.

Как пояснили в ведомстве, 31 марта 2023 года между ветеринарными службами Российской Федерации и Республики Армения состоялись переговоры, в ходе которых обсуждались результаты проведенной с 20 по 24 марта 2023 года инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении. В ходе совещания поднимался вопрос о невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей.

В Россельхознадзоре добавили, что возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно, по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений.

Как ранее передавал Арменпресс, Россельхознадзор сообщал, что наблюдает рост поставок молочной продукции на российский рынок из Армении. По предварительной информации, полученной от армянской стороны, молокоперерабатывающие предприятия Армении используют сырье, произведенное предприятиями Исламской Республики Иран, в отношении которых Россельхознадзором введены ограничительные меры.

В ответ на это заявление Орган по надзору за безопасностью пищевых продуктов сообщил, что проблем с безопасностью пищевых продуктов, угрожающих жизни и здоровью людей, не обнаружено. ОНБПП отметил, что молочное производство, а также вся цепочка производства продуктов питания должным образом контролируется Инспекцией пищевой безопасности РА в соответствии с функциями, возложенными на них соответствующими правовыми актами.