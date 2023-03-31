Посольство Франции в Армении приветствует подписание меморандума о сотрудничестве между французским регионом Овернь-Рона-Альпы и регионом Сюник, Армения, в Татевском монастыре

Как передает Арменпресс ,об этом сообщило посольство Франции в Армении на своей странице в Twitter.

«Посольство Франции приветствует подписание меморандума о сотрудничестве между регионом Овернь-Рона-Альпы и регионом Сюник в Татевском монастыре, направленном, в частности, на развитие сфер экономики, сельского хозяйства, профессионального образования, здравоохранения и франкофонии», — говорится в сообщении.

В монастырском комплексе Татевбыло подписано соглашение о сотрудничестве между Сюникской областью РА и регионом Овернь-Рона-Альпы Франции. Соглашение предусматривает развитие двустороннего сотрудничества на принципах дружбы, справедливости и взаимных интересов.

Приоритетами сектора сотрудничества являются: доступность медицинского обслуживания, экономическое развитие, особенно в сельском хозяйстве, профессиональное образование, в основном для молодежи, стимулирование туризма, продвижение франкофонии.

Будет создан руководящий комитет для надлежащей разработки проектов в соответствии с целями сотрудничества. Стороны разработают план действий, который станет частью подписанного соглашения.