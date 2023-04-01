Армения прислушалась к опасениям Российской Федерации и в состоянии сделать так, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не нанесло ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией.

Об этом в беседе с Арменпресс заявил вице-спикер НС Армении Акоп Аршакян.

— Г-н Аршакян, после того, как Конституционный суд Армении опубликованным 24 марта решением зафиксировал, что Римский статут соответствует Конституции Армении, как в Армении, так и в России и в международной прессе поднялся большой шум. Все было представлено так, что это и есть отклик Армении на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Президента Российской Федерации. Как бы Вы прокомментировали это?

— Думаю, лучший ответ на этот вопрос дает хронология. Правительство Республики Армения одобрило проект Закона Республики Армения «О ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии Заявления о признании задним числом юрисдикции Международного уголовного суда в соответствии с частью 3 статьи 12 Римского статута» 29 декабря 2022г. — на открытом заседании правительства. По данному вопросу в прямом эфире докладывал министр юстиции Григор Минасян. Четко было заявлено, что это отклик Армении на случаи агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении, в частности — на военные действия, совершенные азербайджанскими военнослужащими во время сентябрьской агрессии. Ратификация Римского статута даст Армении возможность поставить в Международном уголовном суде вопрос об ответственности за тягчайшие преступления, совершенные военнослужащими Азербайджана. Продолжая хронологию, хотелось бы подчеркнуть, что 3 января в установленном порядке правительство представило вопрос обсуждение в Конституционном суде.

Международный уголовный суд опубликовал решение в отношении президента РФ 17 марта. КС Армении опубликовал свое решение 24 марта — после трехмесячного обсуждения. Причем, согласно законодательству Армении, КС должен принять решение в трехмесячный срок. Это решение является совершенно законным и отвечает исключительно на один вопрос: соответствуют ли обязательства, предусмотренные Римским статутом, Конституции Армении? Я имею в виду, решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 г., конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте.

— Тем не менее депутат от правящей фракции заявил, что после ратификации Римского статута, если президент России посетит Армению, он будет арестован.

— Подобные публикации в российской прессе были и до заявления депутата от правящей фракции. Это не значит, что российская пресса тем самым выражала свои пожелания. Думаю, депутата от нашей фракции впечатлили публикации российской прессы и социальных сетей, о чем я сожалею. Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания.

— Но проблема в том, что если Римский статут будет ратифицирован, то это будет неизбежно.

— Это неправильное восприятие, потому что не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией.