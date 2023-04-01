Днем 1 и 3 апреля в отдельных регионах ожидаются осадки, в горных и предгорных районах — снег. Погода без осадков ожидается в ночь со 2 апреля, ночью 3 апреля и 4 — 6 апреля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС Армении.

Ветер западный: 2-5 м/с, 2, 5-6 апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра со скоростью 15-20 м/с.

Днем 2, 3-6 апреля температура воздуха постепенно повысится на 13-16 градусов.

Во второй половине дня 1 апреля в Ереване пройдут небольшие дожди. Во второй половине дня 3 апреля возможен кратковременный дождь. Погода без осадков ожидается 2 апреля, 4-6 апреля

В министерстве также напоминают, что в долинной зоне республики, в том числе в Араратской долине и предгорьях, самая низкая температура воздуха ожидается в ночь с 1 на 2 апреля: в воздухе 0…-3 градуса, а на поверхности земли -3.. .-4 градуса, что будет наблюдаться на рассвете, с 05:00 до 07:00 часов.