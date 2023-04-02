В Санкт-Петербурге взорвалось кафе, где проводил встречу Владлен Татарский.

Взрыв произошёл в заведении по адресу Университетская набережной 21Б. Данные о количестве пострадавших пока разнятся.

По предварительным данным, Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва статуэтки с бомбой, которую ему подарила девушка. Об этом сообщает Министр молодёжной политики ДНР Макаров.

Подтверждена гибель как минимум одного человека, порядка пятнадцати получили ранения разной степени тяжести, одного увезли в тяжелом состоянии на скорой.