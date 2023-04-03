В детской музыкальной школе N1 города Варденис Гегаркуникскойобласти открылся Центр Франкофонии

Как сообщили Арменпресс из аппарата муниципалитета Вардениса,на торжественной церемонии присутствовали атташе посольства Франции в Армении по децентрализованному сотрудничеству Мари Лоржон, атташе посольства по образовательным и университетским вопросам Селин Гери, руководитель общины Варденис Агарон Хачатрян, другие официальные лица. В связи с открытием центра было организовано интересное мероприятие, в ходе которого с музыкальными исполнениями выступили французская певица армянского происхождения Анаит Бояджян и ученики музыкальной школы

С приветственной речью выступил глава общины Аарон Хачатрян. «20 марта исполнилось 53 года со дня основания Франкофонии, в связи с чем поздравляю всех нас.Радует тот факт, что в числе 58 стран Франкофонии находится и Республика Армения. Не случайно и членство Армении во Франкофонии, поскольку армянский и французский народы связаны многовековыми и прочными связями. Еще более удваивалась моя радость, когда в общине Варденис открылся Центр Франкофонии. За ремонт центра и предоставление мебели благодарим организацию Solidarite’ Arme’nie.

За волонтерскую работу и многочисленные программы, реализованные в регионе, мы благодарны организации SOS Chre’tiens d’Orient, а вместе с SPFA Arménie будут организованы курсы французского языка, в которых примут участие учащиеся возрастных групп 9-11 и 12-15 лет.

Благодаря мероприятиям, посвященным дням Франкофонии, в нашей общине распространяется красивая французская речь и музыка, создаются партнерские связи, обмен опытом в сфере литературно-культурного сотрудничества», — отметил Аарон Хачатрян.

Глава общины, оценив проделанную работу по созданию Центра Франкофонии, вручил соответствующим организациям почетные грамоты.

Хосров Хлгатян