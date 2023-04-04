В Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года почти нет пункта, который не нарушил бы Азербайджан. Армянская сторона верит, что партнеры, международное сообщество сыграют свою роль, направив в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международную миссию по установлению фактов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после встречи с министром иностранных дел Румынии.

На встрече министров были обсуждены развития в регионе Южного Кавказа.

«Я представил своему коллеге вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются как Республика Армения, так и народ Нагорного Карабаха. К сожалению, с декабря 2022 года блокирование Лачинского коридора, запугивание, также и другие действия Азербайджана направлены на то, чтобы заставить армянское население Нагорного Карабаха покинуть свои дома. Систематизированная политика этнических чисток является ответом Азербайджана на призывы международного сообщества заняться вопросом прав и безопасности народа Нагорного Карабаха», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел напомнил об адресных призывах и требованиях международных органов, а также о решении Международного суда, которое обязывает Азербайджан предпринять все необходимые шаги для обеспечения передвижения по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

«Незаконное блокирование Лачинского коридора – не единственное явное нарушение Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В заявлении почти нет положения, которое не было бы нарушено Азербайджаном. Постоянно удерживая армянских военнопленных в качестве заложников, также требуя экстерриториального коридора по суверенной территории Армении, Азербайджан не обеспечивает возвращения под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев внутренне перемещенных лиц и беженцев в Нагорный Карабах и в соседние регионы», — сказал министр иностранных дел.

Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан продолжает разжигание ненависти и воинственную риторику на самом высоком уровне, также и регулярные агрессивные действия, оккупировав около 150 квадратных километров территории суверенной Армении.

«Мы верим, что наши партнеры, международное сообщество, сыграют важную роль, используя соответствующие инструменты и механизмы, в том числе направив международную миссию по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел напомнил, что Армения подтверждает свою готовность к конструктивному диалогу с Азербайджаном в атмосфере, свободной от языка ненависти, предварительных условий и воинственной риторики, стремясь к достижению стабильного мира и безопасности на Южном Кавказе.

Армения обладает сильной политической волей для достижения мира и стабильности в регионе. Арарат Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Армения продолжает диалог с Азербайджаном.