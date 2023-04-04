Размещение гражданской миссии ЕС на международной границе с Азербайджаном Армения рассматривает как ценный инструмент повышения безопасности на местах, способствующий миру и стабильности в регионе.

Как сообщает «Арменпресс», это на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с главой МИД Румынии, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Мирзоян сообщил, что он и его румынский коллега обсудили широкий круг тем двустороннего сотрудничества. Министры иностранных дел подписали совместный план действий на 2023-2024 годы.

«Мы выразили готовность к двусторонней повестке на договорно-правовой базе, регулярным политическим консультациям, к сотрудничеству в сферах культуры, образования и науки. Также готовность предпринять шаги реализации в экономических и деловых отношениях всего имеющегося потенциала», — сказал Мирзоян.

В повестку дня встречи глав МИД были и вопросы диалога Армения-ЕС в сфере политики и безопасности и эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Министры обменялись мнениями о сотрудничестве двух стран в рамках Восточного партнерства и Европейского политического сообщества.

«Размещение наблюдателей ЕС на армянской стороне международной границы между Арменией и Азербайджаном после азербайджанской агрессии против Армении в сентябре 2022 года, затем и развертывание долгосрочной миссии гражданских наблюдателей ЕС является важным вовлечением ЕС в наш регион. Мы рассматриваем миссию как ценный инструмент повышения безопасности людей на местах, способствующий миру и стабильности в регионе. Мы ценим значимый вклад Румынии в соответствующих обсуждениях в ЕС», — подчеркнул глава МИД Армении.