3 апреля заместитель председателя НС РА Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Хорватия-Армения парламента Хорватии Давором Иво Штиром.

Как сообщили Арменпресс в НС Армении, приветствуя гостей, Рубен Рубинян подчеркнул, что Армения и Хорватия имеют историческую и культурную общность.В деле развития армяно-хорватских межпарламентских отношений вице-спикер НС подчеркнул важность взаимных визитов групп дружбы, эффективного взаимодействия.

Собеседники высоко оценили активное сотрудничество на международных площадках:

По просьбе хорватских парламентариев Рубен Рубинян представил нынешнее состояние процесса урегулирования армяно-турецких отношений, а также ситуацию в регионе.

Говоря о сотрудничестве Армения-ЕС, вице-спикер НС высоко оценил роль гражданской наблюдательской миссии ЕС в Армении.

Поблагодарив за прием, члены группы дружбы Хорватия-Армения подчеркнули необходимость активизации двусторонних связей, придали важность установлению мира в регионе.