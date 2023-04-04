Умерла заслуженная артистка Армении Лусине Киракосян

Об этом Арменпресс сообщили из государственного драматического театра им. Грачья Капланяна, где Киракосян много лет работала, создавая множество ролей.

17 марта актриса в тяжелом состоянии она была переведена в реанимационное отделение медицинского центра «Эребуни».

Лусине Киракосян родилась 4 декабря в Ленинакане. Параллельно с учебой в школе работала в Гюмрийском драматическом театре. Талант Киракосян проявился еще с детства, когда с первого класса ставила спектакли с детьми во дворе. В 1969 году окончила Ереванский художественно-театральный институт–мастерскую Вардана Аджемяна. С того же года по приглашению Грачья Капланяна стала работать в Ереванском драматическом театре.

В 2007 году была удостоена звания заслуженной артистки Армении, а в 2010 году-премии «Артавазд» за лучшую женскую роль второго плана.