Посольство Доминиканской Республики в Армении (резиденция в Москве) организовало прием по случаю открытия дипломатического представительства Доминиканской Республики в Ереване и 179-летия Независимости Доминиканской Республики.

Как сообщает «Арменпресс», на церемонии выступили заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и посол Доминиканской Республики Ханс Данненберг Кастельянос. Заместитель министра иностранных дел отметил, что отношения между Арменией и Доминиканской Республикой вступают в новую фазу, и открытие дипломатического представительства является лучшим тому подтверждением.

Посол Доминиканской Республики Ханс Данненберг Кастельянос добавил, что доминиканская сторона заинтересована в развитии отношений с Арменией во всех областях, представляющих взаимный интерес, и выразил благодарность армянской стороне за содействие, оказанное в течение всего процесса открытия дипломатического представительства Доминиканской Республики в Ереване.

1 3 - + 1. 2. 3.

В церемонии открытия участвовали послы иностранных государств, дипломаты, аккредитованные в Армении, представители образовательных, деловых и туристических кругов Армении.