В преддверии 100-летия армянского кино Национальный киноцентр Армении приступил к реализации школьных проектов в общеобразовательных учреждениях, освещающих наследие армянского кинематографа.

Как сообщили в Национальном киноцентре Армении, цель инициативы — пробудить у школьников интерес к национальному кинонаследию, ознакомить их с ним и дать возможность создавать свои работы на основе образцов отечественного кинематографа, в соответствии с восприятием XXI века. Это уникальная возможность понять, как сегодня воспринимается и интерпретируется раннее армянское кино и армянское кино в целом.

В связи с этим Национальный киноцентр Армении и школа «Айб» подписали Меморандум о сотрудничестве. В рамках сотрудничества намечены научно-образовательные, культурно-развлекательные программы. Учащиеся познакомятся с классикой армянского кинематографа и создадут собственное кинопроизводство. Руководители обеих структур Шушаник Мирзаханян и Давид Саакян считают, что реализация Меморандума отвечает интересам обеих структур, расширяя спектр возможностей сотрудничества.

«Образовательная миссия школ всех стран заключается и в развитии и передаче культурного наследия. В этом контексте мы армянское кино рассматриваем как уникальную часть нашей идентичности и культуры, и его столетие является хорошей возможностью послужить этой миссии», — заметил исполнительный директор школы «Айб» Давид Саакян.

По мнению директора Национального киноцентра Шушаник Мирзаханян, работа с детьми не только приятна и перспективна, но и прекрасная возможность получить новый заряд и развить свежие идеи.

Согласно меморандуму, в рамках сотрудничества в зале школы «Айб» пройдут открытые и закрытые показы фильмов, учащиеся будут создавать образовательные игры, содействовать редактированию и переводу материалов для Википедии, также серию подкастов об армянских фильмах, снятых на основе литературных произведений, подготовят информационные ролики для социальных платформ. Кроме того, в рамках проекта в школе «Айб» будет организована выставка афиш и постеров к фильмам, подготовленных клубом «Арвестаноц».

Весь созданный контент об армянском кинематографе будет распространен и представлен учащимся общеобразовательных школ.

Учащимся в создании контента помогут специалисты Национального киноцентра.