Члены группы дружбы Польша-Армения парламента Польши посетили Мемориальный комплекс Цицернакаберд, почтили память жертв Геноцида армян. Польских депутатов сопровождала руководитель группы дружбы Армения-Польша Арусяк Джулхакян.

Об этом Арменпресссообщили из Национального Собрания Республики Армения.

Члены делегации возложили венок и цветы к Вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян, почтили молчанием память святых мучеников.

Они посетили также Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с документами, свидетельствующими об историческом факте Геноциде армян, осмотрели экспонаты.

Руководитель группы дружбы Польша-Армения польского парламента Радослав Фогиел заявил, что Республика Польша осуждает то, что произошло в отношении армянского народа. Он сказал, что это должно быть уроком для всех.