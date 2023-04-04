Две марки, по тематике «Армения-Румыния: совместный выпуск»

Каждая из двух почтовых марок, введеных в обращение 3 апреля, имеет номинал в 400 драмов. На одной из них изображен портрет Анны Аслан, известного румынского врача-геронтолога армянского происхождения, основательницы первого в мире Института гериатрии и геронтологии, создателя первого омолаживающего препарата «Геровитал», на другой вместе с портретом Анны Аслан распускающаяся ветвь, как символ новой жизни.

На марках также изображены флаги Армении и Румынии, подпись Анны Аслан и надписи «АННА АСЛАН», «СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК АРМЕНИЯ-РУМЫНИЯ», «1897-1988» на армянском и английском языках.

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Марки отпечатаны типографией Cartor, Франция. Авторы дизайна Давид Довлатян и Михаил Вомошеску. Тираж: 20 000 экземпляров.