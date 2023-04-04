Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в Бухаресте с премьер-министром Румынии Николае Чукэ ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает румынское государственное агентство Agerpres.

Сообщается, что премьер-министр Николае Чукэ принял во дворце Виктория находящегося с официальным визитом в Румынии министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, возникшую в результате войны России в Украине, после 44-дневной войны между Арцахом и Азербайджаном, а также коснулись развития мирного процесса в регионе.

Министр иностранных дел Армении и премьер-министр Румынии также обсудили состояние двусторонних отношений. Премьер-министр Румынии подчеркнул необходимость построения хороших двусторонних отношений для повышения уровня торговли на благо обеих стран. В то же время премьер-министр Чукэ подчеркнул важность шагов по стабилизации и установлению мира в регионе, выразив полную поддержку мирного процесса, который проходит при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, а также участию миссии европейских наблюдателей в Армения.

«Мирный процесс должен продвигаться вперед, и ситуация в регионе должна быть урегулирована на основе международного права, при соблюдении суверенитета, территориальной целостности и независимости всех государств», — заявил премьер-министр Румынии.

О встрече главы МИД Армении и премьер-министра Румынии сообщает также пресс-службе МИД Армении.

Собеседники констатировали возможности расширения сотрудничества двух стран в различных сферах, с удовлетворением отметив, что важным стимулом в этом направлении может стать официальный визит на уровне министра иностранных дел. Двусторонне была подчеркнута необходимость совместных усилий в направлении экономического сотрудничества и развития деловых отношений, подчеркнута в этом контексте важность формата совместной межправительственной комиссии Армения-Румыния.

Состоялся обмен мыслями о расширяющемся основанном на общих ценностях сотрудничестве Армения-ЕС. Высоко была оценена поддержка ЕС демократических реформ и программы развития в Армении, а также развертывания гражданской наблюдательной миссии ЕС на межгосударственной границе Армения-Азербайджан. В этом контексте министр иностранных дел поблагодарил румынскую сторону за поддержку реализации этой миссии.

В ходе встречи Арарат Мирзоян и Николае Чукэ также обменялись мыслями по региональным вопросам.

Министр иностранных дел Армении проинформировал премьер-министра Румынии о ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. Министр Мирзоян подчеркнул, что незаконное блокирование Азербайджаном Лачинского коридора и гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе, грубые нарушения других положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также агрессии против суверенной территории Республики Армения и максималистская риторика подрывают усилия армянской стороны по установлению мира и безопасности в регионе.

Была подчеркнута недопустимость применения силы или угрозы силой и отмечена необходимость решения всех вопросов в рамках мирного процесса.