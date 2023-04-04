Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 4 апреля принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Швеция-Армения шведского парламента Бьорном Сёдером. Приветствуя гостей, спикер заметил, что рад видеть в составе делегации нашего соотечественника Арина Карапета.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель НС высоко оценил постоянную поддержку Швецией проводимых в Армении реформ, добавив, что Швеция также является одним из важных партнеров в контексте отношений Армения-ЕС. А.Симонян поздравил с вступлением в председательство Совета ЕС, выразив уверенность, что это посодействует установлению мира на Южном Кавказе.

Стороны подтвердили важность деятельности групп дружбы в развитии парламентских связей Армения-Швеция, а также в оживлении контактов между двумя странами.

Председатель НС в этом контексте выразил признательность за заявления группы дружбы Швеция-Армения, осуждающие военную агрессию Азербайджана, блокирование Лачинского коридора, необходимость репатриации армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, а также убийства азербайджанскими вооруженными силами армянских военнопленных.

Представляя сложившуюся ситуацию, спикер НС отметил, что вывод азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении и предотвращение дальнейших агрессивных действий является первоочередной задачей, подчеркнув важность поддержки Швеции в вопросе развертывания гражданской наблюдательной миссии ЕС на территории Армении.

“Крайне важно, чтобы международное сообщество усилило давление на Баку – для прекращения его антиармянской политики. Мы говорим о необходимости применения санкций против Азербайджана и ожидаем адресной реакции наших международных партнеров«, — заключил А.Симонян.