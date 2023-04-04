Под председательством руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна сегодня в правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по координации деятельности по организации международного саммита “Роль женщин в продвижении демократии, мира и безопасности”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании приняла также участие супруга премьер-министра Республики Армения Анна Акопян, по инициативе которой саммит пройдет в Ереване 19-20 октября. Мероприятие проводится в сотрудничестве с глобальной сетью “Женщины — политические лидеры”. Анна Акопян представила подробности о подготовительных работах. Было отмечено, что по предварительным данным ожидается активное участие в саммите.

Саммит пройдет в формате пленарного заседания и семинаров. Запланированы обсуждения относительно вызовов и возможностей участия женщин в демократических процессах, вклада женщин в дело мира и безопасности, проблем затронутых конфликтами женщин и других тем.

Члены комиссии обсудили ряд содержательных и организационных вопросов, связанных с проведением саммита.