Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука. Во встрече принял участие также вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Никол Пашинян отметил:

“Уважаемый Алексей Логвинович,

Приветствую Вас и очень рад нашей встрече.

Должен с удовлетворением отметить, что у нас очень высокая интенсивность общения между представителями Республики Армения и Российской Федерации, и, несмотря на это, есть необходимость в более динамичных общениях, потому что наша повестка настолько насыщенна, что не всегда удается исчерпать все вопросы нашей повестки.

Я уверен, что сегодня мы обсудим очень широкий круг вопросов: экономические вопросы, политические вопросы, вопросы, связанные с нашей региональной ситуацией, международной ситуацией. Для меня всегда приятно встретиться с Вами и иметь возможность обсудить все эти вопросы. Добро пожаловать”.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, в свою очередь, отметил:

“Спасибо большое, уважаемый Никол Воваевич. Мне также очень приятно встретиться с Вами и обсудить вопросы нашей двусторонней повестки. Хочу в первую очередь отметить стратегический характер взаимоотношений Российской Федерации и Республики Армения. Конечно, это отношения, которые выстраиваются в современном виде в последние 30 лет, но на самом деле имеют многовековую историю, и мы не раз сталкивались с различными вызовами, угрозами, включая экономические кризисы, изменения в глобальной торгово-экономической системе.

Несмотря на это, мы продолжаем укреплять наше сотрудничество в экономической сфере, и в прошлом году у нас были очень хорошие показатели роста взаимной торговли. И инвестиции хорошо идут из России в Армению. Мы, на самом деле, радуемся тем успехам, которые делает армянская экономика как часть экономики большой, Евразийского экономического союза, и те преимущества, которые дает Союз, они, конечно, очевидны”.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-российского сотрудничества. Были обсуждены торгово-экономические отношения и представляющие взаимный интерес другие темы.