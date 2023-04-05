Некоторые отрасли уже прошли цифровую трансформацию, например, розничная торговля, но некоторые все еще отстают в этом процессе, одна из них — сфера здравоохранения.

Как передает «Арменпресс», об этом 5 апреля на первом Форуме Doing Digital «Открывая цифровое будущее» заявил международный эксперт по цифровой трансформации и финтеху Крис Скиннер.

«Цифровые преобразования происходят и в секторе транспорта. Цифровые преобразования охватили авиакомпании, поезда, автономные транспортные средства. Одной из сфер, которая отстает в цифровом преобразовании, является здравоохранение. Я подразумеваю в основном общественные, государственные клиники», — отметил Крис Скиннер.

По словам Криса Скиннера, цифровая трансформация не требует больших зтрат, потому что в наши дни технологии довольно дешевы.

5 апреля в Ереване стартовал первый Форум Doing Digital под названием «Открывая цифровое будущее», учредителем и организатором которого является компания SPRING PR, соорганизатором — Америабанк. Цель форума – изучить тенденции и лучшие практики процесса оцифровки в Армении и на глобальном уровне, обсудить неудачи и проблемы и наметить решения.