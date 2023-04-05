Сроки возможного размещения миротворцев ОДКБ в Армении зависят от армянской стороны.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, коснувшись возможности направления в Армению миссии ОДКБ. Она отметила, что “мяч на стороне Еревана”.

“Мы удовлетворены тем, что Армения сохраняет заинтересованность принять миротворцев ОДКБ и убеждены, что этот шаг будет способствовать стабилизации ситуации в регионе.

И Россия, и другие союзники к нему готовы, такие решения согласуются и утверждаются в ОДКБ на высшем уровне.

Сроки зависят от армянских коллег, как только они будут готовы, мы сможем предпринять работы по закреплению конкретных модальностей наблюдательной миссии организации. Так что мяч на стороне Еревана”, — отметила Захарова.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 20 марта на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой в Москве отметил, что проект решения об отправке миссии ОДКБ находится на столе, и работа над проектом продолжается.

“Здесь ключевым для нас, я напомню, было то, что косвенно, но согласно нашему впечатлению, ОДКБ как бы сама не признавала четкую зону ответственности ОДКБ. С нашей точки зрения, это было несколько проблематично. Но повторюсь, проект решения на столе, работа продолжается”, — отметил Мирзоян.