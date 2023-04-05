Азербайджанская сторона выдвинула предварительные условия для жителей Арцаха, которые хотят вернуться в Арцах из Армении. Азербайджанцы потребовали от граждан Арцаха принять гражданство Азербайджана и заявили, что перед переездом должны проверять всех.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал бывший госминистр Арцаха Артак Бегларян.

Бегларян, в частности, отметил:

«Вчера азербайджанские правительственные агенты («эко»-террористы) заблокировали переезд 27 мирных жителей Арцаха из Армении в Арцах.

Гражданская группа, состоящая в основном из женщин, стариков и детей, была вывезена из города Горис (Армения) на двух машинах российских миротворцев с целью воссоединения со своими семьями.

Они остались в Армении из-за блокады Арцаха, которая длится уже 115 дней.

Они были остановлены азербайджанскими правительственными агентами («эко»-террористами) на заблокированном участке автомагистрали Горис-Степанакерт недалеко от города Шуши.

Более 5 часов российские миротворцы вели переговоры с азербайджанской стороной об открытии дороги для проезда группы, но, увы, безуспешно.

Азербайджанцы запугивали людей в машинах, вломившись в одну из них и открыто угрожая людям.

Азербайджанцы выдвинули предусловия для въезда в Арцах: «принятие азербайджанского гражданства» и проверка всех лиц.

23 из 27 человек вернулись ночью обратно в Горис, не имея возможности попасть на Родину.

В результате запугивания азербайджанцев состояние здоровья 4 женщин резко ухудшилось, 3 из них потеряли сознание.

Сопровождающие миротворцы вызвали скорую помощь и доставили этих 4 женщин в медицинский центр Степанакерта на российских и азербайджанских автомобилях.

Азербайджанская сторона не разрешила миротворцам вызвать и использовать арцахскую машину скорой помощи и попыталась перевести пациентов в больницу Шуши, находящегося ныне под контролем Азербайджана. Однако люди начали протестовать и потребовали, чтобы пациентов перевезли в Степанакерт.

Это ещё одно проявление полной блокады Арцаха со стороны Азербайджана. В частности, блокируется въезд для арцахцев не только при самостоятельном проезде, но и в сопровождении российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста, как это произошло вчера.

Для выезда из Арцаха азербайджанцы иногда создают меньше препятствий, что соответствует заявлению Алиева от 10 января, поскольку их очевидная цель — провести этническую чистку народа Арцаха.

Диктаторский режим Алиева игнорирует не только Трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, но и обязательное для исполнения решение Международного Суда ООН об обеспечении беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

В условиях государственной политики расовой/этнической дискриминации и ненависти в Азербайджане, а также её регулярных проявлений, международное сообщество должно понимать уровень экзистенциальных угроз для народа Арцаха при любой форме контроля со стороны Азербайджана.

Продолжающаяся блокада, периодические преступления на почве ненависти, психологический террор со стороны Азербайджана, а также безуспешные попытки международного сообщества эффективно защитить народ Арцаха и предотвратить новые преступления требуют срочных, решительных и практических шагов для обеспечения надлежащей защиты безопасности и прав народа Арцаха, включая право на самоопределение», — написал Бегларян.