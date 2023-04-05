Совет Европы официально опубликовал промежуточный доклад Группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) по оценке предотвращения коррупции среди судей, прокуроров и депутатов.

Как сообщает «Арменпресс», в результате широкомасштабных антикоррупционных и судебных реформ, проведенных в Республике Армения, ГРЕКО вместо предыдущих 7 рекомендаций считает полностью выполненными 9 рекомендаций, а остальные 9 рекомендаций считаются выполненными частично. Упомянутые 2 рекомендации касаются предотвращения коррупции среди прокуроров, а также деятельности Комиссии по предупреждению коррупции.

В частности, ГРЕКО посчитала положительным введение тренингов, связанных с предотвращением конфликта интересов и коррупции среди прокуроров, также внедрение механизма консультирования по вопросам соблюдения конфликта интересов и правил поведения в органах прокуратуры.

ГРЕКО также посчитала прогрессом шаги, направленные на уточнение полномочий и объема функций Комиссии по предотвращению коррупции.

Касаясь частично выполненных рекомендаций, следует отметить, что они связаны с указаниями, данными по деятельности депутатов Национального собрания и судей, а также по действующим положениям об ограничениях на принятие подарков должностными лицами, что обусловлено необходимостью принятия подзаконных правовых актов, вытекающих из законодательных изменений, осуществленных в 2022 году и соответствующих введению конструкций.

При этом, ссылаясь на частично выполненные поручения, в ГРЕКО подчеркнули, что правительство Армении продолжает предпринимать активные шаги по их выполнению.

Благодаря прогрессу Армения, наконец, вышла из процесса несоответствия оценке ГРЕКО, больше не считаясь страной с «в целом недостаточными» показателями, как это было в 2015-2019 годах

Республика Армения является членом ГРЕКО с 2004 года и регулярно оценивается в контексте оценки выполнения рекомендаций.