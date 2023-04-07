«Власти Армении приняли решение закрыть единственную государственную русскоязычную газету в Армении, «Республика Армении». Сочли, что это финансово убыточно.

А не финансово ли убыточно иметь Армению членом ОДКБ? А членом ЕАЭС возможно тоже финансово убыточно иметь республику Армения? Не пора ли освободиться от этого бремени? Или кто-то после решения Армении присоединиться к МУС сразу после того, как МУС выдал ордер на арест президента России, еще думает, что Армения это союзник России? А не финансово ли это убыточный предатель России?»

Это — очередной опус карманного политолога посла Азербайджана в России Полада давно откукарекавшегося бюль-бюля, а в реальности — горького пропойцы и клоуна от политологии Сергея Маркова. Мы намеренно сохранили допущенные им грамматические ошибки, которые сами по себе свидетельствуют об уровне «грамотности» и «мышления» данного субъекта, весьма топорно подвизающегося на политологической ниве. Впрочем, именно на таких делают ставку апшеронские террористы, на легко продающихся и покупающихся, за поллитра пойла под названием «Агдамский портвейн» и 500 грамм икры.

Впрочем, мы уже писали об этом жалком пропойце с насквозь пропитым серым веществом (https://www.ra.am/archives/74103/), поэтому особо распространяться на тему этого политологического импотента вряд ли стоит.

Судя по бреду, который он несет, эти «азербайджанские деликатесы»оказались просроченными. Вот и привиделась алкашу родная галюциногенная солянка из ОДКБ и ЕАЭС, в которые Армения никак не вписывается и которую надобно оттуда изгнать…

Мол, власти Армении закрыли газету «Республика Армения», а мы закроем саму Республику Армения…

Давайте, попробуйте… Вот только кому хуже будет — большооооой такой вопрос стратегического геополитического характера…

И уж не Маркову с его жалкими пятью тысячами посетителей в месяц судить об издании в более чем 113 тысяч читателей.

А если серьезно, то, судя по всему, газета «Республика Армения» за 30 лет своего существования здорово насолила апшеронским террористам с их армянофобской политикой и их приблудам-армянофобам — марковым, коротченко и иже с ними, с которых все эти годы сдирали маски и обнажали их гнилое нутро. Вот почему закрытие нашей газеты они воспринимают как личный праздник.

Не дождетесь. «Республика Армения» не сдается. Все 30 лет мы в меру своих сил и возможностей отстаивали национальные и государственные интересы Армении, Арцаха, армянского народа. Потому «Республика Армения» и ассоциируется в глазах врагов армянского народа с Республикой Армения.

Борьба продолжается. Мы продолжим эту нашу работу в той или иной ипостаси… И вы, апшеронские террористы и их икрожоры, нас еще увидите, услышите и взвоете!