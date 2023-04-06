Армения примет участие в военных учениях под руководством США. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Defender 23 — это ежегодные военные учения, которые длятся около двух месяцев и проводятся под руководством американских военных. Учения проводятся с 2021 года.

Сингх сообщила, что в учениях примут участие около 9 тысяч американских солдат и около 17 тысяч военнослужащих из 26 стран-союзников и партнеров. Учения охватят территорию 10 европейских стран.

Помимо США, в учениях Defender 23 примут участие военнослужащие из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польша, Румыния, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.