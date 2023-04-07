6 апреля в сообщении на сайте Пентагона о многонациональных учениях «Defender 2023» в списке стран-участниц была указана и Армения. Однако спустя некоторое время оборонное ведомство США отредактировало сообщение, и Армения больше не было в списке участников.

«Арменпресс» обратился за разъяснениями к пресс-секретарю Министерства обороны Армении Араму Торосяну.

Вопрос: Вчера на сайте Минобороны США в сообщении о многонациональных военных учениях «Defender 2023» Армения также была упомянута в списке стран-участниц. Спустя некоторое время Пентагон отредактировал сообщение, и Армения больше не было в этом списке. Так будут ли Вооруженные силы Армении участвовать в этих учениях?

Ответ: Министерство обороны Армении в этом году планирует принять участие в двух других военных учениях, организованных командованием Сухопутных войск США в Европе: KFOR (Силы Косово) и Sabre Junction (Сплетенный меч).