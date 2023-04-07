Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю 7 апреля — Дня Благовещения.
Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:
«Дорогие женщины!
Дорогие мамы!
От всего сердца поздравляю Вас с днем Благовещения Пресвятой Богородицы, который мы отмечаем и как праздник Материнства и красоты. Материнство Марии было божественным чудом, и таинство этого праздника заключается в слиянии человеческого и божественного, ведь женщина, ставшая матерью, уподобляется Творцу как существу, дающему новую жизнь.
Для человечества понятие Мать представляет собой совокупность идей преданности, безопасности, доброты и безбрежной любви. Ведь не случайно, что мы называем Родину Матерью Родиной, родной язык — մայրենի (арм. материнский), столицу нашей страны — մայրաքաղաք (арм. город-мать). И как не нельзя предать Родину и свой язык, так и невозможно оценить роль наших жен, матерей, сестер и дочерей в нашей жизни.
Дорогие женщины!
По случаю этого праздника хочу еще раз поздравить Вас и от всего сердца пожелать крепкого здоровья, бесконечной любви, радости материнства и всего наилучшего!».