Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня Материнства и красоты.

«Арменпресс» представляет послание президента Арцаха.

«Дорогие армянские женщины! В этот сложный и ответственный для нас период армянские матери является той осью, вокруг которой и благодаря которой соткан желанный образ Родины, о которой мы мечтаем. Сердце израненного Арцаха продолжает биться во имя благородной цели иметь сильную и целостную Родину, и матери Арцаха в эти дни подтверждают это своим поведением.

Арцах тоже как дитя нуждается в заботе и тепле своей Матери — всего армянского народа. Я убежден, что именно матери своей безграничной преданностью сохранят нашу Родину, как своих детей, которые своими великими делами представляли миру и продолжают представлять нашу Библейскую Землю.

Вечная слава подвижникам, во все времена боровшимся за свободу и независимость нашего народа. Преклоняюсь перед их силой духа и безмерной силой воли их героических матерей, жен, сестер и дочерей наших святых героев.

С Днем Материнства и красоты!»