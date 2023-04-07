Попытки официального Баку деармянизировать Арцах и заполучить его территорию «очищенной от армян» обретают все более изощренные и извращенные формы. Убедившись в невозможности почти 4-месячной блокадой принудить арцахцев покинуть родину, апшеронский султан через своих дежурящих в Бердзорском коридоре псевдоэкологов и военных решил действовать иначе.

Днем 4 апреля 27 арцахцев — гражданские лица, разлученные с семьями в течение нескольких месяцев, в том числе пожилые люди, дети и лица с инвалидностью, — по согласованию с российской стороной и в сопровождении российских миротворцев направились в Степанакерт из города Горис (Армения). Несмотря на достигнутую ранее договоренность о возвращении, на участке Шуши заблокированной части магистрали Горис-Степанакерт алиевские террористы заблокировали проезд машин российских миротворческих сил, перевозящих этих гражданских лиц. Более 5 часов российские миротворцы вели переговоры с азербайджанской стороной об открытии дороги для проезда группы, но, увы, безуспешно.

Во время ожидания и переговоров азербайджанцы запугивали людей в машинах, вломившись в одну из них и открыто угрожая людям. Четверым женщинам стало плохо, трое из них упали в обморок.

Сопровождающие миротворцы вызвали скорую помощь и доставили этих 4 женщин в медицинский центр Степанакерта на российских и азербайджанских автомобилях.

Азербайджанская сторона не разрешила миротворцам вызвать и использовать арцахскую машину скорой помощи и попыталась перевезти пациентов в больницу Шуши, находящегося ныне под контролем Азербайджана. Однако люди начали протестовать и потребовали, чтобы пациентов перевезли в Степанакерт. В сопровождении российских миротворцев они были доставлены в республиканский медицинский центр Степанакерта. Остальные 23 арцахца возвращаются в Горис.

Кстати, это обстоятельство в Баку представляют как акт «доброй воли», мол, помогли почувствовавшим себя плохо арцахским женщинам, умалчивая, а почему, собственно, им стало плохо.

«Наконец-то мы коснулись Ханкенди!», — возопил азербайджанский «экоактивист». Азербайджанцы прошлой ночью остановили мирных жителей, направлявшихся в Степанакерт, терроризировали их до того, что трое потеряли сознание, отправили их в степанакертскую больницу на азербайджанской машине скорой помощи и отмечают это как «вход в «Ханкенди». Больные», — написала американская журналистка Линдси Снэлл (https://twitter.com/LindseySnell/status/1643526686707798017?s=20)

Как отмечает экс-госминистр Республики Арцах Артак Бегларян, азербайджанцы выдвинули предусловия для въезда в Арцах — «принятие азербайджанского гражданства» и проверка всех лиц.

«Это ещё одно проявление полной блокады Арцаха со стороны Азербайджана. В частности, блокируется въезд для арцахцев не только при самостоятельном проезде, но и в сопровождении российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста, как это произошло вчера. Для выезда из Арцаха азербайджанцы иногда создают меньше препятствий, что соответствует заявлению Алиева от 10 января, поскольку их очевидная цель — провести этническую чистку народа Арцаха», — отметид Бегларян.

Он напомнил, что диктаторский режим Алиева игнорирует не только Трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, но и обязательное для исполнения решение Международного Суда ООН об обеспечении беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому/Лачинскому коридору в обоих направлениях.

«В условиях государственной политики расовой/этнической дискриминации и ненависти в Азербайджане, а также её регулярных проявлений, международное сообщество должно понимать уровень экзистенциальных угроз для народа Арцаха при любой форме контроля со стороны Азербайджана. Продолжающаяся блокада, периодические преступления на почве ненависти, психологический террор со стороны Азербайджана, а также безуспешные попытки международного сообщества эффективно защитить народ Арцаха и предотвратить новые преступления требуют срочных, решительных и практических шагов для обеспечения надлежащей защиты безопасности и прав народа Арцаха, включая право на самоопределение», — подчеркнул экс-госминистр.

Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян также подчеркивает, что единственной причиной наглого поведения азербайджанской стороны, невыполнения призывов международного сообщества и решения Международного суда является созданная вседозволенность, пренебрежение к миротворческой миссии и отсутствие адресных и практических карательных действий со стороны всех заинтересованных международных акторов.

«На данный момент сотни гражданских лиц в Горисе и других населенных пунктах Армении попросту лишены возможности воссоединиться со своими семьями. Азербайджанская сторона, пользуясь атмосферой вседозволенности, не сотрудничает по этому вопросу ни с российскими миротворцами, ни с Международным комитетом Красного Креста, ни с другими международными структурами», — отметил Степанян.

А пока выезд из Арцаха в Армению будет возможен лишь в случае крайней необходимости. «Отныне выезжать из Арцаха в Армению можно будет лишь в случае крайней необходимости и только по обращению в центр обеспечения взаимодействия с российскими миротворческими силами и с разрешения центра», — написал на своей странице в Facebook госминистр Республики Арцах Гурген Нерсисян.

В связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского/Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией, арцахцы уже почти 4 месяца лишены возможности ездить из Арцаха в Армению по разным нуждам. Принимая во внимание постоянно возникающие в жизни людей проблемы (смерть родственника в РА, похороны, тяжелая болезнь члена семьи в РА, хирургическое вмешательство и др.) и рост напряженности, в последние дни российские миротворцы с определенной периодичностью начали вывозить из Арцаха в Армению граждан, столкнувшихся с подобными проблемами

«В целях удержания вышеназванного процесса под контролем и защиты наших граждан от возможных азербайджанских провокаций на перекрытом участке дороги, выезд в Армению из Арцаха возможен будет лишь в случае крайней необходимости. Естественно, посредством российских миротворцев при предварительном обращении в центр обеспечения взаимодействия с российским миротворческим контингентом и с разрешения центра. Что касается лиц с проблемами со здоровьем и нуждающихся в медицинской помощи, то их перевод в Армению будет организован посредством представительства Международного комитета Красного Креста Арцаха по поручению Министерства здравоохранения Арцаха», — сообщил Нерсисян.

Он опроверг слухи об эвакуации арцахцев российскими миротворцами или о переводе большого количества арцахцев в Армению. «Это очередное проявление азербайджанских информационных атак», — подчеркнул госминистр Арцаха.

Я бы сказала — дезинформационных. На фоне всего происходящего глава МИД апшеронского султаната Джейхун Байрамов попытался дезориентировать новоназначенного представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Бик Лум. Ничтоже сумняшеся, диппредставитель апшеронских террористов, ежедневно изрыгающих угрозы в адрес армян, обстреливающих мирно занимающихся сельхозработами сельчан Арцаха и Армении, держащих в блокаде 120 тысяч арцахцев в надежде либо уморить их голодом и холодом, либо вынудить бежать из Арцаха, обвиняет Армению и Арцах в совершении «военно-политических провокаций в ответ на мирные инициативы Азербайджана».

Еще более смешно, что представитель официального Баку, то и дело выражающего недовольство присутствием российских миротворцев в Арцахе, европейских наблюдателей в Армении, не допускающего в Арцах представителей ни УВКБ ООН, ни ЮНЕСКО, ни других международных организаций, лицемерно обвиняет армян в том, что в годы контроля ими ныне оккупированных азербайджанцами территорий Арцаха они, то есть мы, якобы не допускали в Карабах миссии международных организаций, а теперь «пытаемся использовать их в своих корыстных целях».

Байрамов, ври, да знай меру! Все три десятилетия и Армения, и Арцах требовали, чтобы представители международных структур начали, наконец, ездить в Карабах, дабы своими глазами увидеть и развивающееся арцахское государство, и памятники, как армянские, так и мусульманские, и с людьми познакомиться. Это руководители Азербайджана, опасаясь признания Республики Арцах», завели «черный список» тех, кто, несмотря на их запугивания, все же ездил в Карабах и публично выражал свое восхищение этим чудесным армянским краем!

А о своей пресловутой «интеграции» можете забыть. Вы уже ясно показали, что ваша «интеграция» означает очередной Геноцид армян!

Остается только, чтобы это самое международное сообщество, наконец, осознало, что бороться с диктаторско-нацистско-фашистским режимом призывами и увещеваниями, мягко говоря, наивно. И что если в отношении апшеронского султаната не будут незамедлительно приняты карательные меры, оно поймет это как «добро» на расправу с Арцахом. А значит международное сообщество будет столь же ответственно за преступления алиевского режима, как и сам апшеронский султан!

«В условиях полной безнаказанности преступные деяния, совершаемые Азербайджаном против народа Арцаха, приобретают все более угрожающий характер и масштабы. Бездействие международного сообщества перед лицом столь серьезных нарушений прав человека равносильно молчаливому одобрению, если не соучастию в антигуманных действиях официального Баку. Безотлагательные и решительные меры со стороны Совета Безопасности ООН, обладающего соответствующим мандатом и инструментарием, являются абсолютной необходимостью для немедленного прекращения незаконной блокады и пресечения продолжающихся на глазах международного сообщества преступлений Азербайджана против народа Арцаха», — подчеркивает МИД Республики Арцах.