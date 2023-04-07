В связи с блокировкой Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, 12 человек с тяжелыми онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями из «Республиканского медицинского центра» Министерства здравоохранения Республики Арцах 7 апреля при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста были переведены в специализированные медицинские центры Армении.

Как стало известно «Арменпресс» из распространенного Министерством здравоохранения Арцаха сообщения, 9 пациентов, направленных в Армению для лечения в рамках госзаказа, со своими сопровождающими вернулись в Арцах.

Плановые операции по-прежнему приостановлены в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Республики Арцах.

7 детей находятся в неонатальном и реанимационном отделении медсанчасти «Аревик».

В «Республиканский медицинский центр» в реанимационном отделении находятся 9 пациентов, 3 из них в критическом состоянии.

На сегодняшний день при посредничестве и содействии Международного комитета Красного Креста из Арцаха в Армению переведено в общей сложности 276 пациентов.