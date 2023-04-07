Днем 7-го апреля в Ереване ожидаются кратковременные дожди с грозой. 8, 10-12 апреля временами ожидаются дожди. Погода без осадков будет наблюдаться 9 апреля.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что 7 и 8 апреля температура воздуха постепенно понизится на 2-5 градусов.

Осадки ожидаются в регионах днем ​​7, 8, 10-12 апреля, ожидаются осадки, 7 и 8 числа также возможна гроза.

Погода без осадков ожидается 9 апреля.

Ветер западный: 3-5 м/с, 7, 8, 12 апреля усиление ветра до 15-20 м/с.

7 и 8 апреля в Арцахе ожидаются дождь и гроза.