8 апреля,вечеромВеликой (Страстной) Субботы, по случаю праздника Чудесного Святого Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, под патриаршим руководством Первоиерарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II духовенство Первопрестола приняло участие в Святой Литургии в монастыре Святой Гаяне. Литургию и церемонию зажжения светильников – Чрагалуйц, совершил архиепископ Аршак Хачатрян.

Архиепископ Аршакв своей проповеди, в частности, сказал: «На протяжении почти двух тысяч лет мы, христиане, идем путем страданий с Иисусом, переживая вновь Его страдания, распятие, смерть и участвуя в радости Святого Воскресения.

Многие пытались подвергнуть сомнению обоснованность этого чуда, величайшего события, когда-либо происходившего в истории человечества, отодвинув его в область мифологии. Однако попытки отрицать историчность Воскресения Христова были обречены на провал— обреченные неоспоримой силой современных исторических и археологических открытий и данных».

Его Преосвященство Србазан подчеркнул, что чудо Воскресения Христова открывает цель человеческой жизни, дает всем надежду на воскресение и преображает умирающих дегенератов.

«С верой в Христово Воскресение жизнь человеческая перестает быть лишь временем, простирающимся от рождения до смерти, с Христовым Воскресением земная жизнь становится началом жизни вечной. Именно поэтому верующие в Христово Воскресение смотрят за пределы жизни, за пределы того, где простирается вечная жизнь», — сказал Србазан, добавив, что Христово Воскресение меняет наш образ жизни и взгляды.

«Воскресение Христово превращает труд в благо, а не в средство угнетения других, унижения других и удовлетворения собственной жадности. Те, кто верят в Воскресение Христово, рассматривают Родину не как место жительства, а как священную реликвиюсвоей идентичности, в них любовь к Богу переплетается с патриотизмом», — сказал Аршак Србазан.

Святой Отец призвал верующих быть сильными, убрать свои тревоги и страхи, потому что у нас есть надежда на Воскресение, у нас есть обетование от Господа, что бессмертие есть наше наследие, у нас есть свидетельство того, что сила смерти уничтожена, мы чтим Завет от Господа нашего о том, что наша жизнь не бессмысленна и не бесцельна.

Верховный Патриарх Армянской Апостольской Святой Церкви и Католикос Всех Армян Гарегин IIзажег животворящую свечу, символизирующую Господа Иисуса Христа.

После священной церемонии литургии прихожане Первопрестольного собрались в Вехаране, где под председательством Патриарха было совершено освящение праздника Святого Воскресения.