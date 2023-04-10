Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 10 апреля с рабочим визитом выехала в Брюссель.
«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.
Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 10 апреля с рабочим визитом выехала в Брюссель.
«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.
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