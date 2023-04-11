В Нью-Йорке 19-22 июня состоится саммит «Orion Summit 2023» под девизом «Инвестиции позиционируют Армению». В дни саммита пройдут панельные дискуссии, личные и групповые встречи и обсуждения инноваций, посещение крупнейших мировых финансовых и технологических компаний, университетов, венчурных фондов и семейных офисов.

«Арменпресс» провел беседу с организаторами и партнерами саммита.

— Почему саммит этого года Вы решили провести в Нью-Йорке?

Диана Арзуманян: соучредитель, директор «Orion Worldwide Innovations Armenia»

— Нью-Йорк — мировой финансовый центр, многие инновации берут свое начало в этом городе, и Нью-Йорк диктует миру основные тенденции экономического развития. Чем ближе мы к передовой мысли, тем больше опыта мы накопим, и тем скорее мы сможем развиваться. Для Orion важно, чтобы мы создавали эти возможности для стартапов, финансовых и инновационных организаций и других партнеров, работающих с нами.

Организация «Orion Worldwide Innovations Armenia» была основана в 2017 году в Нью-Йорке и за годы работы накопила большой опыт работы со стартапами. В результате более чем 5-летней работы со стартапами и инвесторами из разных стран мы приобрели успешных партнеров в Нью-Йорке. Мы хотим на одной общей площадке с ними и с руководителями армянских компаний, участвующих в саммите, обсудить важные для экономики Армении решения. Orion также является соучредителем акселератора BAJ, который базируется в Нью-Йорке, но включает в свою сеть стартапы со всего мира.

— Сколько участников ожидается на саммите?

— В «Orion Summit 2023» примут участие около 100 инвесторов, основателей стартапов, представителей венчурных фондов, семейных офисов, банковских, страховых, инвестиционно-банковских и финтех-компаний, экспертов. Планируется, что около половины участников саммита будут из Нью-Йорка и других городов США, остальные — из Армении. Осталось ограниченное количество мест, зарегистрироваться можно через официальный сайт мероприятия или заполнив заявку.

— Кто будут спикеры?

— Среди спикеров «Orion Summit 2023» будут представители стартапов, добившихся заметных результатов на рынке США, представители успешных компаний мира, эксперты. В частности, своим опытом среди спикеров поделится консультант по финансовому регулированию Джефф Ингбер, занимавший руководящие должности в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, Ситибанке, Депозитарном трастовом фонде и Клиринговой корпорации. Среди спикеров также Бет Икси, заместитель директора Endless Frontier Labs в Школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета, чья Endless Frontier Labs реализует в университете программу наставничества для стартапов. Участникам саммита интересно будет послышать и Себуха Наабедяна, директора группы кредитных и структурных решений инвестиционной компании Francisco Partners. До прихода в Francisco Partners Нахабедян был генеральным директором Blackstone Insurance Solutions, главой финансового и операционного отдела, заместителем генерального директора Blackstone Credit. Следующие спикеры «Orion Summit 2023» — Зара Ингилизян, представитель Всемирного экономического форума, Томас Парк, занимавший руководящие должности в сфере прямых инвестиций, недвижимости и блокчейна в ряде ведущих финансовых компаний и другие авторитетные специалисты.

В целом на саммите планируется выступление более 30 авторитетных спикеров из ведущих армянских и международных организаций, в том числе финансовых, технологических, образовательных и других компаний.

— Что будет в центре внимания обсуждений и встреч саммита в этом году?

— В результате обсуждений с нашими партнерами и зарегистрировавшимися на саммит выяснилось, что существует большой интерес к инновациям в банковской и финтех-сфере. Важной темой также станет обсуждение ведения корреспондентских счетов по операциям с иностранными банками. Одна из важнейших целей стартапов-участников — встреча с инвесторами, ознакомление с существующими требованиями для получения инвестиций.

— Каких результатов Вы ожидаете?

Сейран Саркисян, исполнительный директор Союза банков Армении:

— Пройдя длительный путь развития и становления, сегодня мы можем с уверенностью признать, что в Армении действует стабильная банковская система. Это одно из наших важных достижений как минимум за последние 30 лет независимости. Сегодня она воспринимается как передовая, капитализированная, ликвидная и надежная банковская система. За прошедшие годы также удалось создать устойчивые основы и предпосылки для эффективного противодействия и преодоления текущих вызовов.

Также считаю необходимым отметить, что сегодня банковская система РА презентабельна и конкурентоспособна по сравнению с системами ряда развитых стран мира. Это регистрируют показатели, характеризующие работу системы, а также оценки, данные системе и отдельным банкам международными авторитетными организациями и экспертами данной области. С этой точки зрения, на инвестиционном саммите «Orion Summit 2023», который пройдет в Нью-Йорке, ведущем мировом финансовом центре, наша банковская система может представить себя с широким спектром финансовых операций и исключительными условиями для сбережений.

В случае активного участия в саммите представителей финансовых институтов американского рынка, мы ожидаем укрепление и расширение существующего сотрудничества, установление новых деловых связей с международными партнерами, а также конструктивное обсуждение основных тенденций в развитие финансовых рынков».

— Почему Orion пригласил BDO принять участие в Orion Summit 2023 в качестве партнера?

Александр Шагикян, партнер BDO, руководитель отдела консультационных услуг:

— Между «BDO Armenia» и «Orion Worldwide Innovations» уже сформировалась эффективная атмосфера сотрудничества, поэтому было бы очень хорошо, если бы стороны попытались укрепить сотрудничество и в рамках «Orion Summit 2023», тем более, что у них уже есть успешный опыт сотрудничества. Ярким примером всего этого является «Orion Summit 2022». На нем «BDO Armenia» в качестве партнера провела панельную дискуссию на тему «ESOP-программа долевого участия сотрудников как стимул роста стартапов, благосостояния общества и создание будущих миллионеров». В ноябре последовала совместно организованная «BDO Armenia» и «Orion Worldwide Innovations» в Ереване конференция «Альтернативные инвестиции в Армении», двухдневный международный форум, в котором приняли участие более 150 представителей. Участвовали Армения, США, Великобритания, Кюрасао.

BDO, как одна из крупнейших международных сетей, имеет хорошо зарекомендовавшую себя альтернативную инвестиционную практику (включая глобальные практики Private Equity, Family Business и Office). Посредством партнеров Orion и армянского офиса BDO Armenia мы стремимся распространить этот опыт и в Армении, облегчая ведение бизнеса в стране, помогая бизнесу трансформировать свои экономические модели, привлекать финансовые ресурсы на рынок капитала и кредитование из альтернативных источников финансирования, например из фондов прямых инвестиций.

— Что даст участие в «Orion Summit 2022»

— Участие в «Orion Summit 2022» может стать ценным опытом для всех, кто интересуется альтернативными инвестициями и технологиями. Это предоставит широкие возможности для обучения, изучения, вовлечения и общения. Будут участвовать зарубежные профессионалы, успешные люди, инвесторы, и участие даст возможность стать частью этого клуба и впоследствии стать частью развития альтернативных инвестиций и инвестиционно-банковской экосистемы Армении.

После возвращения в Нью-Йорк участники найдут в Армении узнаваемую среду в лице компаний «BDO Armenia» и «Orion Worldwide Innovations», готовых на пути решения любой сложной проблемы оказать им всю профессиональную поддержку и внедрить лучший международный опыт. Это будет включать в себя как решения по адаптации-трансформации бизнеса, так и грамотную юридическую и бухгалтерскую поддержку этих преобразований.

Беседу вела Карине Тертерян