10 апреля исполнилась 31-я годовщина одной из самых трагических и страшных страниц первой Карабахской войны — резни в Мараге.

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило по этому поводу заявление, которое «Арменпресс» представляет ниже.

«10 апреля 1992 года вооруженные силы Азербайджана после продолжительного и интенсивного обстрела вторглись в село Марага Мартакертского района Арцаха и зверски расправились с местным мирным населением. Более 50 ни в чем не повинных граждан были зверски убиты и замучены до смерти, десятки жителей села, в том числе женщины и дети, взяты в плен, некоторые из них зверски были убиты в плену, а судьба 19 человек до сих пор остается неизвестной. Через две недели после тех чудовищных событий поселок вновь подвергся нападению, а жители, вернувшиеся хоронить своих родных, стали жертвами новых зверств азербайджанских вооруженных сил.

Резня в Мараге явилась продолжением массовых убийств и депортаций армянского населения Сумгаита, Баку, Кировабада и других населенных пунктов Азербайджанской ССР, а также Северного Арцаха, целью которых было задушить в зародыше законное требование реализации права на самоопределение арцахских армян, а также изгнание армян Арцаха со своей Родины путем этнической чистки и насильственной депортации.

Несмотря на то, что зверства, совершенные в Мараге, подробно были задокументированы международным сообществом, в том числе организациями Human Rights Watch и Amnesty International, отсутствие должной политической оценки этого преступления со стороны соответствующих международных организаций и безнаказанность подготовили благодатную почву для дальнейших агрессий Азербайджана, армянофобии его руководства, продолжения и усиления политики геноцида. В результате, уверенный в своей безнаказанности, Азербайджан впоследствии развязал еще две широкомасштабные войны против Республики Арцах, в апреле 2016 и в сентябре 2020 года, совершая новые зверства и военные преступления против армян Арцаха, грубые нарушения прав человека и международных гуманитарных права, а также захват Республики Арцах новыми, более просторными территориями.

И сегодня, игнорируя решение Международного суда ООН о немедленном прекращении блокады Арцаха, Азербайджан продолжает проводить свою преступную и геноцидальную политику на глазах всего цивилизованного человечества, удерживая население Арцаха в незаконной блокаде в течение 120 дней, лишая их элементарных условий жизни, создавая гуманитарный кризис, а также преследуя реализацию своего преступного плана по изгнанию армян из Арцаха.

Вновь призываем всех международных акторов остановить преступления азербайджанских властей и не становиться их безмолвными свидетелями или даже соучастниками, практическими и эффективными действиями вывести Азербайджан в правовое и конструктивное поле, заставить его авторитарное руководство уважать международное право и взятые на себя обязательства.