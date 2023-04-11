Родные военнослужащих, захваченных в плен на военных позициях Хцаберда, перекрыли межгосударственную дорогу Гюмри-Бавра. Как сообщает «Арменпресс», они требуют возвращения своих сыновей.

По их словам, они не откроют дорогу, пока соответствующие органы не предоставят четкую информацию о возвращении их сыновей. «За все это время они ничего не сделали, кажется, они совсем забыли этих ребят, сколько мы можем терпеть. Мы перекрыли дорогу на неопределенный срок, может, она останется закрытой на весь день», — заявили родные плененных ребят.

Военнослужащие были захвачены в плен в Хцаберде, Арцах, 16 декабря 2020 года.

Арменуи Мхоян