Центр обеспечения сотрудничества с российским миротворческим контингентом Республики Арцах вместе с российскими миротворческими силами, дислоцированными в Республике Арцах, согласно поданным заявкам, организует охрану сельскохозяйственных работ в местах, находящихся близи линии соприкосновения.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Центра обеспечения сотрудничества с российским миротворческим контингентом в Арцахе.

«В последнее время, особенно в Мартунинском и Аскеранском районах, с азербайджанских боевых позиций, прилегающих к местам проведения работ, часто фиксируются прицельные выстрелы из стрелкового оружия разного калибра, которые нарушают надлежащее проведение сельскохозяйственных работ. Мишенями становятся работающие на полях гражданские лица.

Следовательно, принимая во внимание вышеперечисленные опасности и препятствия, создаваемые азербайджанской стороной, подчеркиваем, что перед осуществлением сельскохозяйственных работ в районах, прилегающих к линии соприкосновения, граждане, посредством районных администраций должны обращаться в Центр для обеспечения сопровождения российских миротворцев», — говорится в сообщении центра.