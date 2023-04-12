Согласно протоколу №16 Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод человека» высшие судебные инстанции государства имеют возможность обратиться в Европейский суд по правам человека для получения консультативного мнения.

Хотя Республика Армения уже воспользовалась этой возможностью, тем не менее в нашем законодательстве отсутствуют процедурные регулирования применения подобнеого механизма. Именно поэтому исполнительная власть предложила внести соответствующие коррективы в Закон «О Конституционном суде» и ряд других законодательных актов.

Пакет законопроектов включен в стартовавшее 11 апреля пленарное заседание Национального Собрания.

Соответствующие дополнения позволят Конституционному суду и Кассационному суду РА обращаться для получения консультационного мнения в ЕСПЧ.

В документе подробно представлена процедура обращения в Европейский суд.

Так, для получения консультационного мнения в ЕСПЧ может обратиться любой из судей, о чем Конституционный суд принимает решение. Обращение должно включать ряд документов, перечень которых также представлен на рассмотрение законодателей.

Правительство предложило корректировки также в Трудовом кодексе РА, касающиеся исключительно оплаты граждан, привлеченных на учебные сборы.

Согласно предлагаемых изменений, при привлечении работника на учебные сборы работодатель, не считающийся органом государственного или территориального управления, местного самоуправления, государственной или общинной организацией, в течение первых 30 календарных дней сборов обязан выплачивать работнику как минимум положительную разницу в основной зарплате и денежном пособии, полагающемся за участие в учебных сборах. За время, превышающее 30 календарных дней, зарплата работника исчисляется по согласованию между работодателем и работником, либо в порядке, предусмотренном трудовым договором.

Во вторник парламент обсудил кандидатуру на вакантный пост Защитника прав человека.

Напомним, ранее занимавшая пост Омбудсмена Кристине Григорян (выдвинутая парламентским большинством — фракцией «Гражданский договор»), проработав несколько месяцев, неожиданно подала в отставку.

Парламентское большинство на этот раз выдвинуло кандидатуру заместителя Генерального прокурора Армении (на этом посту она проработала 4 месяца) Анаит Манасян.

После обычной процедуры представления кандидатуры сама госпожа Манасян в своем выступлении акцентировала, что планирует стать своеобразным мостом между обществом и властью. Первостепенной задачей она считает формирование атмосферы общественной толерантности.

«И я хочу способствовать этому. Ведь без наличия соответствующей атмосферы невозможно обеспечить формирование надлежащего инструментария, способствующего защите прав человека», — отметила она.

По мнению госпожи Манасян, основным инструментом Защитника прав человека является выявление проблем и консолидация усилий для их решения. Однако этим все не ограничивается — не менее важен и пересмотр всей системы защиты прав человека посредством образования.

Почти полтора десятка законодателей обратились к кандидату в Омбудсмены с вопросами, еще десять человек записались для выступлений.

В общем, обсуждение кандидатуры прошло в достаточно напряженной обстановке, и тому была причина. На заседании постоянной комиссии НС по правам человека 4 апреля имела место очередная стычка между парламентским большинством и оппозицией, которая представила своего кандидата в Омбудсмены — экс-дипломата Эдгара Казаряна. Дело дошло до рукоприкладства, имеются даже легко раненые. В этой связи Генпрокурор представила даже ходатайство о согласии депутатского корпуса на привлечение к уголовной ответственности оппозиционного депутата Мгера Саакяна.

Естественно, оппозиция осталась при своем мнении, считая своего кандидата достойным занять пост Защитника прав человека, а парламентское большинство — при своем: достойная кандидатура — Анаит Манасян.

Председатель же парламентской комиссии по правам человека Тагуи Товмасян заявила, что обсуждение кандидатур на ответственный пост в комиссии фактически было сорвано и что заседание прервалось, а возможность компромисса между властями и оппозицией также исчерпана. По ее мнению, избирая замгенпрокурора Омбудсменом, парламент окажется в зависимости от Генпрокуратуры, что совершенно неприемлемо.

На момент написания статьи пока не было определено, когда состоится закрытое голосование по избранию Защитника прав человека, однако, учитывая соотношение голосов в депутатском корпусе, не приходится сомневаться, что госпожа Манасян будет избрана Омбудсменом.